اليونيفيل: حزب الله وإسرائيل أصبحا أكثر استعدادا للتصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء

وكالات

قالت صحيفة "الإيكونوميست" نقلا عن ضابط في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، إن "نمط الصراع بدأ يتغير ولاحظنا تحولا من الكمية إلى النوعية في إطلاق النار".

وأشار الضابط في قوات اليونيفيل، إلى أن كلا الجانبين أصبحا يستخدمان القوة بشكل أكثر دقة وأسلحة أكبر حجما.

وأكد الضابط، أن الجانبين أصبحا أكثر استعدادا للتصعيد وتجاوز خطوط الخصم الحمراء.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بسرب من المسيرات مرابض مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة وحقق إصابات مؤكدة بين ضباطها وجنودها.