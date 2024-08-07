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اليونيفيل: حزب الله وإسرائيل أصبحا أكثر استعدادا للتصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء

08:22 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

قوات اليونيفيل

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وكالات

قالت صحيفة "الإيكونوميست" نقلا عن ضابط في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الأربعاء، إن "نمط الصراع بدأ يتغير ولاحظنا تحولا من الكمية إلى النوعية في إطلاق النار".

وأشار الضابط في قوات اليونيفيل، إلى أن كلا الجانبين أصبحا يستخدمان القوة بشكل أكثر دقة وأسلحة أكبر حجما.

وأكد الضابط، أن الجانبين أصبحا أكثر استعدادا للتصعيد وتجاوز خطوط الخصم الحمراء.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بسرب من المسيرات مرابض مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة وحقق إصابات مؤكدة بين ضباطها وجنودها.

قوات اليونيفيل حزب الله اللبناني إسرائيل التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء
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