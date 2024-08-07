بزشكيان لماكرون: إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على جرائم الصهاينة

طهران - (إرنا)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد الملائم على جرائم "الكيان الصهيوني" وقال إن كان الغربيون يريدون الحد من التدهور الأمني في المنطقة، فعليهم وقف تقديم الدعم "للصهاينة" على الفور.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء الرئيس بزشكيان من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما يخص القلق من تصاعد التوترات في المنطقة عقب اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ورد فيه بزشكيان على طلب ماكرون الذي دعا إيران إلى ضبط النفس.

وقال بزشكيان "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اضطلعت دائما بدور محوري في مجال إقرار السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم والحد من التصعيد والتدهور الأمني والحرب، غير أن الكيان الصهيوني وفي ضوء قيامه بأعمال إجرامية وإرهابية ضد أهالي غزة المظلومين والعزل وكذلك اغتيال الشهيد هنية، الذي كان ضيفا رسميا عند إيران، بصدد اشعال النيران و إثارة الفتنة في المنطقة، وأن أمريكا والدول الغربية وبدلا من التنديد بهذا الكيان لارتكابه الجرائم والإبادة الجماعية والاغتيال، تقدم الدعم له"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على هذه الإجراءات.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع على خلفية تهديد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالرد على اغتيال هنية قائلا "من واجبنا الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".