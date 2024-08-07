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مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في نيبال

07:03 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في نيبال

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كاتماندو - (د ب أ)

أكدت الشرطة مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن مروحية تابعة لشركة طيران إير ديناستي عقب تحطمها في وسط نيبال اليوم الأربعاء.

وأفادت الشرطة أن الطائرة تحطمت بالقرب من حديقة شيفابوري الوطنية وهي في طريقها من كاتماندو إلى سيابروبيسي.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية دان بهادور كاركي إن من بين القتلى طيار نيبالي وأربعة مواطنين صينيين بينهم امرأة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن كاركي قوله إن "فريقنا وصل إلى موقع تحطم الطائرة وأكد عدم وجود ناجين، وجرى انتشال الجثث".

وتقع سيابروبيسي على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال غرب كاتماندو بالقرب من حدود التبت، وهي نقطة عبور رئيسية للرحالة المتجهين إلى منطقة لانجتانج.

ويُذكر أن التضاريس الجبلية الصعبة في نيبال وظروف الطقس المتغيرة بسرعة تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث طائرات.

الشرطة النيبالية دان بهادور كاركي نيبال تحطم مروحية مقتل خمسة أشخاص
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