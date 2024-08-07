الرئيس الإيراني لماكرون: طهران لن تقف صامتة في وجه الاعتداء على مصالحها

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن طهران لن تقف صامتة أبدا في وجه الاعتداء على مصالحها وأمنها.

وأضاف بزشكيان بحسب "تسنيم"، أن الولايات المتحدة عليها إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة، في حال أرادت منع اندلاع حرب في المنطقة.

وتابع الرئيس الإصلاحي خلال حديثه مع ماكرون، أن طهران تعتبر أن تفادي الحرب وجهود إرساء السلام والأمن العالمي مبادئ أساسية.