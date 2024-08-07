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BBC

الرئيس الإيراني لماكرون: طهران لن تقف صامتة في وجه الاعتداء على مصالحها

06:23 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

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(وكالات)

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن طهران لن تقف صامتة أبدا في وجه الاعتداء على مصالحها وأمنها.

وأضاف بزشكيان بحسب "تسنيم"، أن الولايات المتحدة عليها إجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة، في حال أرادت منع اندلاع حرب في المنطقة.

وتابع الرئيس الإصلاحي خلال حديثه مع ماكرون، أن طهران تعتبر أن تفادي الحرب وجهود إرساء السلام والأمن العالمي مبادئ أساسية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني طهران ماكرون إيران وإسرائيل
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