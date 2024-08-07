البيت الأبيض: لا نعرف متى أو كيف سيكون الرد الإيراني

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجديد لحركة حماس يحيى السنوار "إرهابي لكن عليه الآن أن يقبل الاتفاق المطروح أمامه".

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة تتحدث مع شركائها لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وهو اتفاق جيد للجانبين، مؤكدا أن واشنطن وشركائها في المنطقة لا تريد التصعيد واتساع نطاق الحرب.

وأوضح كيربي، أن الإدارة الأمريكية منخرطة في اتصالات دبلوماسية مكثفة لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أنه "في حالة الهجوم على إسرائيل سنحرص على توفير كل ما يلزم للدفاع عنها".

ولفت كيربي، إلى أن الولايات المتحدة لا تعرف متى أو كيف سيكون الرد الإيراني.

وأكد مسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن على إسرائيل وحماس سد الفجوات المتبقية للتوصل إلى الاتفاق.