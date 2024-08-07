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البرلمان التركي: سنقدم الأدلة على ارتكاب إسرائيل المجازر ضد الفلسطينيين للعدل الدولية

06:21 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

البرلمان التركي

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وكالات

قال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تزال ترتكب المجازر الجماعية في غزة وتحدت قرارات محكمة العدل الدولية، موضحا أن الاحتلال يرتكب المجازر ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده قدمت طلبها بشكل رسمي للانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، داعيا دول العالم إلى الانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل بالعدل الدولية.

وأعرب المسؤول التركي عن تفاؤله بأن العدل الدولية ستصدر قرارات ضد إسرائيل لارتكابها المجازر الجماعية ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن أنقرة ستقدم الأدلة على ارتكاب إسرائيل المجازر والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في غزة لمحكمة العدل الدولية.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي، أن بلاده تسعى إلى تسليط الضوء على المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد الصحفيين والمستشفيات والمراكز الطبية.

البرلمان التركي إسرائيل محكمة العدل الدولية المجازر الجماعية في غزة جنوب إفريقيا أنقرة
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