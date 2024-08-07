إعلان

BBC

الأمم المتحدة: وفاة 15 شخصًا في تعز اليمنية جراء الأمطار والسيول

05:58 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الأمطار والسيول في تعز اليمنية أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار والسيول الجارفة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد تسببت بوفاة 15 شخصا.

وقالت المكتب الأممي في حسابه على منصة إكس، إن "الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بتعز، تسببت في يوم 2 أغسطس الجاري، في تضرر نحو عشرة آلاف شخص، ووفاة 15 آخرين".

وأضاف، أن الأمطار والسيول تسببت كذلك في دفن أكثر من 80 بئراً، وجرف أراض زراعية، وتضرر المنازل والبنية التحتية.

وأشار إلى أن وكالات الإغاثة تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة.

وفاة 15 شخص في تعز اليمنية الأمطار والسيول في تعز اليمنية تعز اليمنية الأمم المتحدة في اليمن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

6 خطوات للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.. تعرف عليها
"القابضة للكهرباء" تطالب المواطنين عدم الإسراف في استهلاك التلفزيون
جثث متفحمة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقة بالبحيرة- (فيديو)
أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة