الحكومة المؤقتة في بنجلاديش تؤدي اليمين الدستورية غدا

دكا - (د ب أ)

قال قائد الجيش البنجلاديشي الجنرال وقار الزمان، في إفادة لوسائل الإعلام بثت على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء في العاصمة دكا، إن الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، التي سيرأسها الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، من المرجح أن تؤدي اليمين الدستورية مساء غد الخميس.

وكان الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين قد قرر، أمس الثلاثاء، تعيين يونس رئيسا للحكومة المؤقتة للإشراف على الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها من البلاد أمس الأول الاثنين في مواجهة احتجاجات حاشدة.

ومن المقرر أن يصل الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال الحائز على جائزة نوبل، والذي دافع عن مفاهيم الإقراض بالغ الصغر والتمويل متناهي الصغر، إلى دكا بعد ظهر يوم الخميس قادما من دبي، وفقا لما ذكره بيان صحفي صادر عن مركز يونس.

وقال الجنرال وقار الزمان إن مراسم أداء اليمين الدستورية ستقام في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). وأضاف أن عدد أعضاء الحكومة المؤقتة من المرجح أن يصل إلى 15 عضوا.

وتابع قائد الجيش "نأمل أن نتمكن من خلق أجواء مواتية في البلاد للتغلب على الأزمة"، داعيا الرأي العام إلى تجنب نشر أي شائعات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة.