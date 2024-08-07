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ماكرون يجري اتصالًا مع رئيس إيران.. والأخير يكشف "الحل" لمنع الحرب

04:57 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أن "طهران لن تقف صامتة أبداً في وجه الاعتداء على مصالحها وأمنها، وتحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن بيزشكيان قوله لماكرون إن "طهران تعتبر تفادي الحرب، وجهود إرساء السلام والأمن العالمي، مبادئ أساسية".

واتهم الرئيس الإيراني إسرائيل بإشعال النيران في المنطقة، مضيفًا أن إيران تعتبر محاولة تجنب الحرب والعمل على السلام والاستقرار العالمي جزءا من مبادئها الأساسية.

وقال: "على الدول الغربية التوقف عن دعم الكيان الصهيوني إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى بالمنطقة"، مضيفًا: "يتعين على أمريكا والغرب إرغام تل أبيب على وقف الإبادة في قطاع غزة إذا كانوا يرغبون في منع الحرب في المنطقة".

الرئيس الإيراني إسرائيل وقف الإبادة الجماعية في غزة إيمانويل ماكرون الجرائم الإسرائيلية
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