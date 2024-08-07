بوتين: هجوم القوات الأوكرانية على حدود كورسك "استفزاز واسع النطاق"

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هجوم نظام كييف على حدود مقاطعة كورسك "استفزاز واسع النطاق".

وقال بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بشأن الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك يوم أمس - إن النظام الأوكراني يطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف، لافتا إلى أنه سيستمع بعد الاجتماع إلى تقرير من قوات الأمن حول الوضع في مقاطعة كورسك، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأصدر بوتين تعليماته إلى النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، بتنسيق عمل الإدارات المدنية لتقديم كل المساعدة اللازمة للسكان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.