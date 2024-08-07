إعلان

BBC

فرار مدنيين روس من منطقة حدودية وسط أنباء عن تقدم القوات الأوكرانية

04:23 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

القوات الأوكرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب ا)

أكدت السلطات الروسية استمرار القتال في منطقة كورسك الحدودية الجنوبية اليوم الأربعاء، حيث يفر المدنيون في ظل تقارير تفيد باحتمالية تقدم القوات الأوكرانية نحو المنطقة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان" عملية تدمير مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة"، وذلك بعد يوم من صد هجوم أوكراني.

وذكرت السلطات الروسية إن الآلاف من المدنيين فروا من القرى الحدودية المحاصرة وسط القتال، حيث لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين.

وحذر اليكسي سميرنوف، حاكم كورسك، من هجوم صاروخي جديد صباح اليوم في ظل توتر الوضع.

ودعا السكان للذهاب لأماكن آمنة والمدنيين التبرع بالدم. ويتردد أن ستة أطفال على الأقل من بين المصابين.

وعلى الرغم من تصريح موسكو بأن الوضع تحت السيطرة، فإن عددا من المدونين العسكريين الروس يقولون إن التقدم يمثل هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية.

وأشارت تقارير لم يتسن التأكد منها إلى أن الوحدات الأوكرانية تتوجه نحو بلدة سوجا في منطقة كورسك، حيث هناك دعوات لإجلاء المدنيين.

وقدر عدة مدونين حجم القوات الأوكرانية بأنه يتراوح ما بين 900 و 2000 رجل. ويقول المراقبون العسكريون إن القوات الروسية منتشرة بصورة غير كافية في المنطقة الحدودية.

القوات الأوكرانية فرار مدنيين روس منطقة حدودية السلطات الروسية منطقة كورسك الحدودية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فاينانشيال تايمز": اختيار السنوار خلفًا لهنية قد يُعرقل المفاوضات

إعلان

إعلان

6 خطوات للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.. تعرف عليها
"القابضة للكهرباء" تطالب المواطنين عدم الإسراف في استهلاك التلفزيون
جثث متفحمة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقة بالبحيرة- (فيديو)
أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة