فرار مدنيين روس من منطقة حدودية وسط أنباء عن تقدم القوات الأوكرانية

موسكو - (د ب ا)

أكدت السلطات الروسية استمرار القتال في منطقة كورسك الحدودية الجنوبية اليوم الأربعاء، حيث يفر المدنيون في ظل تقارير تفيد باحتمالية تقدم القوات الأوكرانية نحو المنطقة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان" عملية تدمير مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة"، وذلك بعد يوم من صد هجوم أوكراني.

وذكرت السلطات الروسية إن الآلاف من المدنيين فروا من القرى الحدودية المحاصرة وسط القتال، حيث لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين.

وحذر اليكسي سميرنوف، حاكم كورسك، من هجوم صاروخي جديد صباح اليوم في ظل توتر الوضع.

ودعا السكان للذهاب لأماكن آمنة والمدنيين التبرع بالدم. ويتردد أن ستة أطفال على الأقل من بين المصابين.

وعلى الرغم من تصريح موسكو بأن الوضع تحت السيطرة، فإن عددا من المدونين العسكريين الروس يقولون إن التقدم يمثل هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية.

وأشارت تقارير لم يتسن التأكد منها إلى أن الوحدات الأوكرانية تتوجه نحو بلدة سوجا في منطقة كورسك، حيث هناك دعوات لإجلاء المدنيين.

وقدر عدة مدونين حجم القوات الأوكرانية بأنه يتراوح ما بين 900 و 2000 رجل. ويقول المراقبون العسكريون إن القوات الروسية منتشرة بصورة غير كافية في المنطقة الحدودية.