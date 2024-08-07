وزير الخارجية يؤكد على الموقف المصري الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الموقف المصري الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية-العراقية، وتعزيز للتضامن العربي مع العراق الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، حيث تطرق الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة، وكذا على مستوى التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وشدد وزير الخارجية والهجرة على اعتزام مصر مواصلة متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير دكتور عبدالعاطي استعرض جهود مصر في التعامل مع أزمة قطاع غزة، مجدداً التأكيد على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما استعرض الوزير، الجهود المضنية التي تضطلع بها القاهرة من خلال تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والعمل من أجل الحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تعصف بأمن واستقرار الإقليم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالروابط التاريخية الوثيقة التى تربط بين الجانبين، والتى تستوجب استمرار التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.

كما أشاد بالدور الرئيسي الذي تضطلع به مصر لإنهاء الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب جهودها الحثيثة لاحتواء التصعيد الجاري.