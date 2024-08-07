مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء مقتل شخصين وإصابة ستة أخرين جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إنه في حصيلة محدثة لغارة "العدو الإسرائيلي التي استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا ارتفع عدد الشهداء إلى شخصين وستة جرحى" .

وأشار إلى "استهداف مسيرة معادية دراجة نارية، بصاروخ في وادي حيدرة في بلدة جويا حيث أفيد عن وقوع إصابات"، لافتا إلى أنه تصادف مرور سيارة بالقرب من الدراجة لحظة الاستهداف.

وأعلن المركز أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح"، مشيرا إلى "قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة الناقورة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.