الجيش الروسي يستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في سومي

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات الروسية بالتعاون مع السلطات الحدودية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي واصلت تدمير التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والقوات الصاروخية ونيران المدفعية والعمليات النشطة التي نفذتها القوات الروسية على محور كورسك منعت القوات الأوكرانية من التقدم في عمق أراضي روسيا الاتحادية.

واضافت الوزارة أن القوات الروسية أستهدف احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق باسوفكا، وزورافكا، ويوناكوفكا، وبيلوفودي، وكيانيتسا، وكورشاكوفكا، ونوفايا سيش، وبافلوفكا، وجوروديشتشي، ومقاطعة سومي، حيث بلغت خسائر قوات كييف خلال يوم من العمليات القتالية ما يصل إلى 260 مسلحًا و50 مركبة مدرعة بما في ذلك سبع دبابات، و8 ناقلات جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، و31 مركبة قتالية مدرعة، بما فيها 12 مدرعة من طراز "كوزاك" و2 ناقلة جند "سترايكر" وعربة هندسية وست مركبات، بالإضافة إلى تدمير مجمعين لإطلاق الصواريخ ذاتية الدفع.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، موضحة أن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.

من جانبها، أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم آخر ضد المدنيين.