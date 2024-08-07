بينهم 145 طفلاً.. 620 شهيدًا في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 620 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "من بين الشهداء 145 طفلا، وتسع سيدات".

وتشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى وتتصدى قوى المقاومة الفلسطينية في غزة للقوات الإسرائيلية.