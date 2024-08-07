نيبال: مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب كاتماندو

نيبال - (أ ش أ)

أعلنت شرطة نيبال، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال دان بهادور كاركي لصحيفة "كاتماندو بوست" النيبالية، إن الخمسة أشخاص الذين كانوا على متن المروحية، بينهم أربعة مواطنين صينيين، لقوا مصرعهم بعد تحطمها في حديقة شيفابوري الوطنية في نواكوت بعد ظهر اليوم.

وأبلغ الأهالي، الشرطة بعد رؤية الدخان من موقع الحادث، ووصلت الشرطة إلى الموقع وانتشلت جثث امرأة و4 رجال.