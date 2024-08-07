وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي خطورة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى خطورة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية العمل على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، من نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، في إطار التنسيق والتشاور بين الجانبين لمتابعة تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والطابع الاستراتيجي لها.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الخارجية أطلع نظيره القبرصى على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية، مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة.

ومن جهته، أشاد الوزير القبرصى بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة، مثمناً الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية والمساعى المصرية الحثيثة لاحتواء التوتر في المنطقة.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة.