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شركة لوفتهانزا تعلن تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 أغسطس

02:07 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

شركة طيران

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(وكالات)

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى الـ13 من أغسطس الجاري.


وقالت شركة طيران لوفتهانزا، في بيانها، إنها لن تستخدم المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى 13 أغسطس الجاري.

وعلقت عدد من شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى إيران إسرائيل ولبنان في إطار التصعيدات التي تشهدها المنطقة عقب اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وتوعد حزب الله بالرد على إسرائيل لاغتيال شكر، معلنا انتقال حرب الإسناد التي أعلنها الحزب في أكتوبر الماضي إلى المعركة المفتوحة، من جانبها توعدت إيران بالرد على إسرائيل عقب اغتيال هنية على أراضيها.

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