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الأردن يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في إطار التعاون الثلاثي مع مصر والعراق

12:00 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

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الأردن - (أ ش أ)

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء على ضرورة تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى على أرض الواقع ، التي تم الاتفاق عليها ثنائياً وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر ، سيما ما يتعلق بالربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح الدول الثلاث وشعوبها.
جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء الأردنية وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد البتال ، الذي يزور المملكة لترؤس الجانب العراقي في اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي تبدأ أعمالها في عمان اليوم ويرأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء الأردني بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين .. مشيرا إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

الأردن مصر العراق المشاريع الاستراتيجية
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