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مقتل وإصابة 18 شخصًا في اشتباكات بين مسلحين وقوات قسد في شرق سوريا

11:24 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

قوات قسد

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دمشق - (د ب أ)

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 15 آخرون اليوم الأربعاء في هجوم مسلحين محليين استهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفة نهر الفرات الشرقية في ريف دير الزور بشرق سوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، هاجمت مجموعة من المسلحين المحليين مواقع قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات بريف دير الزور، بغطاء من المدفعية وقذائف الهاون.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات مجلس دير الزور والمجموعات المهاجمة في محيط قرى ذيبان واللطوة وأبو حمام، بعد منتصف ليل الثلاثاء وصباح اليوم.

وطبقا للمرصد، فرضت قسد حظر تجوال كلي في بلدات غرانيج والكشكية وأبوحمام بريف دير الزور.

هجوم مسلحين سوريا قوات قسد نهر الفرات
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