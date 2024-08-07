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BBC

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وأوامر إخلاء لفلسطينيين شمال غزة

11:18 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

المسجد الأقصى

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فلسطين - (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل.. أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء للفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة، حيث شهدت منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمال قطاع غزة حركة نزوح قسري، بعد مطالبة الاحتلال بإخلائها.

هذا المحتوى من

Asha
مستوطنون إسرائيليون غزة الاحتلال الإسرائيلي
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