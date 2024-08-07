الاحتلال الإسرائيلي يفجر مقر حركة فتح شرق نابلس

رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر حركة فتح، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم بلاطة وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأقدمت على تفجير مقر حركة فتح وسط المخيم".

وأشارت إلى أن مقر حركة فتح تعرض لعمليات قصف وتفجير سابقة، عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة ، لافتة إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة وصورت بعض المواقف فيها، دون تسجيل إصابات.