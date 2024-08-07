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الصين تحذر من انهيارات طينية وفيضانات محتملة بسبب الأمطار الغزيرة

11:01 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

فيضانات

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بكين - (د ب أ)

حذرت الإدارة الوطنية لسلامة المناجم بالصين في بيان لها، من حدوث انهيارات طينية وفيضانات محتملة بمناطق مناجم الفحم في البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، بأن منسوب الأمطار في شمال غرب الصين قد يصل إلى 150 ملليمترا يوم غد الخميس، بما يشمل أجزاء من شانشي ومنغوليا الداخلية.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على شمال شنشي ونينجشيا المجاورة، بمستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تتجه الأمطار بعد غد الجمعة شرقا ناحية شانشي، مركز إنتاج الفحم الرئيسي، كما ستؤثر على خبي وبكين وتيانجين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة.

فيضانات بكين الأمطار
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