استطلاع: 55% من الأمريكيين يعارضون إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن استطلاعا للرأي أظهر معارضة أغلبية بأمريكا إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل في حال تعرض الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" أظهر أن 55% من الأمريكيين عارضوا إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، بينما أيد 41% القيام بذلك.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت من 21 يونيو إلى 1 يوليو، وشمل عينة وطنية تضم 1056 بالغاً مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.2%.