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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: إيران وراء الهجوم على قواتنا في العراق

03:53 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إننا متأكدون من أن مسلحين مدعومين من إيران وراء الهجوم على قواتنا في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى إيران لحثها على الامتناع عن التصعيد.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها في الشرق الأوسط وستحاسب أي طرف يهددها، موضحا أن واشنطن تريد أن تنتهي الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء هذه الهجمات عبر الدبلوماسية لكن ذلك صعب للغاية مع استمرار الصراع في غزة.

قاعدة عين الأسد أمريكا إسرائيل إيران
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