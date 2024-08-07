إسرائيل: اختيار "حماس" للسنوار خلفا لهنية هو سبب محدد بسرعه

تل أبيب (د ب أ)

قال وزير الخارجية اليهودي إسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن اختيار حركة حماس ليحيى سنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي استشهد في طهران الأسبوع الماضي، هو سبب "للقضاء بسرعة".

وأوضح كاتس في منشور عبر منصة (إكس) أن "تعيين الأرض يحيى سنوار زعيما جديدا لحماس، ليحل محل إسماعيل هنية، هو سبب مقنع آخر مطلوب بسرعة ومحو هذه المنظمة المنظمة من على وجه".

وكانت "حماس" قد تمكنت من بقناتها على تطبيق تليجرام، الثلاثاء، باختيار قائد الحركة يحيى سنوار رئيسا لمكتب اليمن خلفا لهنية.

وقال أسامة حمدان تايلاند بحركة حماسية في الحوار مع قناة الجزيرة أن يختار يحيى السنوار رئيسا لمكتب بولندا للحركة وجاء بالجماع.

يعلم أن السنوار سيكون له فريق ويساعده ويكون في عونه. يعتبر الطفل هو الأكثر حضورا في العديد من المناصب التي يمكن أن يؤهله لتولي منصب الرئاسة.