بلينكن: أبلغنا إيران وإسرائيل بضرورة عدم التصعيد

واشنطن (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده أبلغت إسرائيل بشكل مباشر بأنه "لا ينبغي لأحد أن يصعد هذا الصراع" في حين تترقب المنطقة ردا إيرانيا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في إيران.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيريهما الأستراليين، وزيرة الخارجية بيني وونج ووزير الدفاع ريتشارد مارليس في أنابوليس بولاية ماريلاند، أن "شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أبلغوا إيران أيضا بهذه الرسالة بشكل مباشر"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع: "كنا على اتصال دائم بالشركاء في المنطقة، وخارجها، على مدار الأيام القليلة الماضية، في تلك المحادثات، سمعنا إجماعا واضحا: لا ينبغي لأحد أن يصعد هذا الصراع".

وتقول كل من الحكومة الإيرانية و"حماس" إن إسرائيل هي التي نفذت عملية استهداف هنية، في حين لم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في العملية.

وعن مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل و"حماس" قال بلينكن إنها دخلت "مرحلة نهائية ويمكن أن تتعرض للخطر بسبب المزيد من التصعيد في أماكن أخرى من المنطقة".

وذكر أن "إبرام هذا الاتفاق وتجنب أي إجراء من شأنه أن يعطله بطريقة أو بأخرى هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في غزة وإحلال الهدوء في المنطقة".