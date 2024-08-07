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BBC

كامالا هاريس: سنعمل على تمرير قوانين تحظر استخدام الأسلحة بشكل سيئ

01:34 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

كاميلا هاريس

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وكالات

أقرت كامالا هاريس المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنها ليست المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات لكنها تتعهد بالكفاح لهزيمة ترامب.

وأعلنت كامالا هاريس، بشكل رسمي أنها المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هاريس، إن حملتها الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة، موضحة أنها تقابل من أجل خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية والدفاع عن كل الحريات: "أعدكم بالحرية والفرص والعدالة لجميع الأمريكيين".

وأضافت كامالا أن وتيم والز مرشحين رسميين للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ونائبه في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل، موضحة أن أمريكا نحن بحاجة إلى قانون للحماية من سوء استخدام الأسلحة: "سنعمل على تمرير قوانين تحظر استخدام الأسلحة بشكل سيئ.

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