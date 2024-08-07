هاريس: حملتي الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة

وكالات

أعلنت كامالا هاريس، بشكل رسمي أنها المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هاريس، إن حملتها الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة، موضحة أنها تقابل من أجل خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية والدفاع عن كل الحريات: "أعدكم بالحرية والفرص والعدالة لجميع الأمريكيين".

وأضافت كامالا أن وتيم والز مرشحين رسميين للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ونائبه في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل.