إعلان

BBC

هاريس: حملتي الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة

01:26 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

كامالا هاريس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت كامالا هاريس، بشكل رسمي أنها المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هاريس، إن حملتها الانتخابية هي قتال وكفاح من أجل مستقبل أفضل للولايات المتحدة، موضحة أنها تقابل من أجل خفض تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية والدفاع عن كل الحريات: "أعدكم بالحرية والفرص والعدالة لجميع الأمريكيين".

وأضافت كامالا أن وتيم والز مرشحين رسميين للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ونائبه في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل.

كامالا هاريس انتخابات أمريكا الانتخابات الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كامالا هاريس: سنعمل على تمرير قوانين تحظر استخدام الأسلحة بشكل سيئ

إعلان

إعلان