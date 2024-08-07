بلينكن: المفاوضات حول الأسرى بغزة وصلت للمرحلة الأخيرة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعمل بشكل مكثف لمنع تفاقم الصراع وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية، أنه يجب أن يفهم الجميع في المنطقة أن شن المزيد من الهجمات سيؤدي فقط لإدامة الصراع وعدم الاستقرار وانعدام الأمن للكل، موضحا أن المفاوضات حول الأسرى بغزة وصلت للمرحلة الأخيرة ويتعين أن تعمل الأطراف على الانتهاء من الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى إيران لحثها على الامتناع عن التصعيد.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها في الشرق الأوسط وستحاسب أي طرف يهددها، موضحا أن واشنطن تريد أن تنتهي الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء هذه الهجمات عبر الدبلوماسية لكن ذلك صعب للغاية مع استمرار الصراع في غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود حملة دبلوماسية للضغط بشكل غير مباشر على إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بلينكن طلب من كبار المسؤولين في بغداد وعواصم عربية أخرى حث طهران وحلفائها على ضبط النفس.

وأكدت أن إسرائيل شنت مرارا ضربات على حزب الله وقادة إيرانيين دون إبلاغ واشنطن ما أغضب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر، قولهم إن مسؤولين بالبيت الأبيض فوجئوا وغضبوا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واعتبروه انتكاسة لمسعى وقف إطلاق النار.

وذكرت أن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين فورا بعد اغتيال هنية وقوفها وراءه رغم رفضها التعليق على الأمر.