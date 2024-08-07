الخارجية الأمريكية: سندافع عن قواتنا بالشرق الأوسط وسنحاسب أي طرف يهددها

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى إيران لحثها على الامتناع عن التصعيد.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها في الشرق الأوسط وستحاسب أي طرف يهددها، موضحا أن واشنطن تريد أن تنتهي الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء هذه الهجمات عبر الدبلوماسية لكن ذلك صعب للغاية مع استمرار الصراع في غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود حملة دبلوماسية للضغط بشكل غير مباشر على إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بلينكن طلب من كبار المسؤولين في بغداد وعواصم عربية أخرى حث طهران وحلفائها على ضبط النفس.

وأكدت أن إسرائيل شنت مرارا ضربات على حزب الله وقادة إيرانيين دون إبلاغ واشنطن ما أغضب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر، قولهم إن مسؤولين بالبيت الأبيض فوجئوا وغضبوا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واعتبروه انتكاسة لمسعى وقف إطلاق النار.

وذكرت أن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين فورا بعد اغتيال هنية وقوفها وراءه رغم رفضها التعليق على الأمر.