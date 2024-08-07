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BBC

إعلام عبري: استعدادات لتوجيه ضربة استباقية حال التأكد من شن هجوم إيراني لبناني

12:03 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

استعدادات لتوجيه ضربة استباقية أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن هناك مناقشات مكثفة في إسرائيل بشأن كيفية الرد على هجوم إيران المرتقب.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد أيضا لتوجيه ضربة استباقية إذا تأكدت من شن هجوم عليها من إيران ولبنان.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك مخاوف بإسرائيل من احتمال استهداف إيران وحزب الله إسرائيليين بالخارج أو دبلوماسيين وسفارات.

ونقلت الصحيفة العبرية عن دبلوماسي رفيع، قوله إن "وضعنا خطير للغاية بشأن المبعوثين في الخارج والعديد منهم يشعرون بالتهديد".

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