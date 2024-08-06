تعليقًا على تعيين السنوار رئيسًا لحماس.. حزب الله: فشل لأهداف إسرائيل

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، الثلاثاء، إن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية، تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها الاحتلال الإسرائيلي من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن تعيين يحيى السنوار زعيما لحماس سبب آخر للقضاء عليه ومحو ذاكرة هذه المنظمة من وجه الأرض.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن تعيين يحيى السنوار رئيس جديدا للمكتب السياسي لحماس مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة الحركة بغزة قوية وقائمة وستبقى.

وعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تعيين القيادي في حماس يحيى السنوار رئيسا للحركة، قائلا إن "إرهابي مطلوب".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

ولفت حمدان، إلى أن التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما، مؤكدا أنه لم يكن بعيدا عن المفاوضات.

وأكد حمدان، أن السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، مشيرا إلى أن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة.

وأوضح حمدان أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض لافتا إلى أن الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار.