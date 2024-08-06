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BBC

واشنطن بوست: إسرائيل أبلغت واشنطن فورًا بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

11:26 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود حملة دبلوماسية للضغط بشكل غير مباشر على إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بلينكن طلب من كبار المسؤولين في بغداد وعواصم عربية أخرى حث طهران وحلفائها على ضبط النفس.

وأكدت أن إسرائيل شنت مرارا ضربات على حزب الله وقادة إيرانيين دون إبلاغ واشنطن ما أغضب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر، قولهم إن مسؤولين بالبيت الأبيض فوجئوا وغضبوا لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واعتبروه انتكاسة لمسعى وقف إطلاق النار.

وذكرت أن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين فورا بعد اغتيال هنية وقوفها وراءه رغم رفضها التعليق على الأمر.

إسرائيل اغتيال هنية أنتوني بلينكن إيران
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