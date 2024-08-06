موسكو تعلن التصدي لهجوم أوكراني على الحدود

موسكو - (د ب أ)

أفادت تقارير بوقوع قتال عنيف على الحدود بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت موسكو أنها استخدمت مقاتلات ونيران المدفعية لصد هجوم أوكراني كبير.

ووفقا لروسيا، حاول مئات الجنود الأوكرانيين اقتحام الحدود في منطقة كورسك جنوبي روسيا بمساعدة الدبابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت متأخر اليوم: "تم صد العدو بنيران المدفعية وضربات جوية وباستخدام الطائرات المسيرة القتالية".

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي شاحنة صهريج محترقة في موقع غير محدد.

وقال أليكسي سميرنوف حاكم كورسك إن 18 شخصا على الأقل أصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيرة القتالية أثناء القتال.

وقالت كييف إن القوات المسلحة الروسية منيت "بخسائر فادحة"، وذكرت تقارير أن القوات الأوكرانية تحاول إعادة التمركز على الجانب الأوكراني من الحدود.

ولم يتسن التحقق من المعلومات التي يدلي بها الطرفان المتحاربان بصورة مستقلة.