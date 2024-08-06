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BBC

بعد تحذير الطيران.. إيران تعلن إغلاق البنوك والمؤسسات الحكومية غدا

10:51 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

إيران

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وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية إغلاق جميع المكاتب الحكومية والبنوك في محافظة طهران ومحافظة البرز المجاورة يوم الأربعاء.

وأشارت الحكومة حسبما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن السبب بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإغلاق مرتبطا بخطط إيران المحتملة للرد على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت منظمة الطيران الإيرانية إشعارًا، تحذر فيه الطيارين وسلطات الطيران من خطر أنشطة إطلاق النار في غرب إيران يومي 7 و8 أغسطس.

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