السلطات المحلية الإسرائيلية تدعو سكان الشمال إلى البقاء بالقرب من الملاجئ

تل أبيب - (د ب أ)

دعت السلطات المحلية الإسرائيلية سكان العديد من المجتمعات في شمال إسرائيل إلى البقاء بالقرب من ملاجئ الحماية من القنابل بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وتم توجيه هذه الدعوة إلى أولئك الذين يقيمون في مدينة نهاريا، على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع لبنان، وكذلك المجتمعات بالقرب من مرتفعات الجولان، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وينظر إلى هذه الدعوة على أنها إجراء احترازي، حيث لم يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الطلب بعد.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل للقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وترتبط المجموعتان بعلاقات عميقة مع إيران.

وحذر قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يوم السبت الماضي من أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران ستشارك أيضا في الانتقام من إسرائيل.