البيت الأبيض: لا نعتقد أن رد إيران أو حزب الله على إسرائيل قد بدأ

وكالات

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لا تعتقد أن رد إيران أو حزب الله على إسرائيل قد بدأ.

وأكد كيربي، أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن ويريد أن تنتهي هذه الحرب، موضحا أنه يعتقد أن الاتفاق سيخفض التصعيد في المنطقة لذا يركز على تحقيق هذا الهدف.

وأشار كيربي إلى أن بايدن يعمل على خفض التصعيد بالمنطقة واتصالاته بملك الأردن وأمير قطر والرئيس المصري بهذا الإطار.