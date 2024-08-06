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حماس: الحركة اختارت السنوار بالإجماع لأنها تدرك طبيعة المرحلة

09:55 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

أسامة حمدان

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وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

وأشار حمدان، إلى أن التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما، مؤكدا أنه لم يكن بعيدا عن المفاوضات.

وأكد حمدان، أن السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، مشيرا إلى أن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة.

وأوضح حمدان أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض لافتا إلى أن الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار.

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