بسبب الأوضاع الأمنية.. كندا تجلي دبلوماسييها من إسرائيل

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن كندا بدأت في إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأول الأحد، نقل عائلات العاملين في السفارة البريطانية ببيروت بشكل مؤقت من المنطقة.

وكانت عدة دول غربية وعربية سبقت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بدعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وإسرائيل على وجه السرعة.

وتأتي التحذيرات الدولية في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، عقب عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.