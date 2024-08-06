إعلان

BBC

بسبب الأوضاع الأمنية.. كندا تجلي دبلوماسييها من إسرائيل

09:37 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

كندا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن كندا بدأت في إجلاء دبلوماسييها من إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأول الأحد، نقل عائلات العاملين في السفارة البريطانية ببيروت بشكل مؤقت من المنطقة.

وكانت عدة دول غربية وعربية سبقت إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، بدعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وإسرائيل على وجه السرعة.

وتأتي التحذيرات الدولية في ظل التوترات الأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، عقب عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كندا كندا تجلي دبلوماسييها من إسرائيل الأوضاع الأمنية في إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: الحركة اختارت السنوار بالإجماع لأنها تدرك طبيعة المرحلة

إعلان

إعلان

* هدنة غزة والصراع بالمنطقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من بايدن
* حماس تختار السنوار رئيسا لها خلفا لهنية