جيش الاحتلال يعلّق على تعيين السنوار رئيسًا لحماس

وكالات

علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تعيين القيادي في حماس يحيى السنوار رئيسا للحركة، قائلا إن "إرهابي مطلوب".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وفي وقت سابق، علق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تكليف أسماء معينة لشغل موقع رئاسة الحركة.

وقال القيادي في حركة حماس، في بيان مقتضب له، على تليجرام، "ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، غير صحيح".

وفيما سبق أفادت مصادر "العربية/الحدث" عن اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لهنية، لحين إجراء انتخابات داخل حماس.