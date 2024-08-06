عبد العاطي لنظيره اللبناني: ندعم وحدة واستقرار لبنان

القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، موقف مصر الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم في القاهرة، إن مصر تحث أطراف الصراع على ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأعلن عبد العاطي "إدانة القاهرة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وأبرزها التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدًا رفض القاهرة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وذكر عبد العاطي أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة، لافتاً إلى أن الاتصالات المصرية مستمرة ومكثفة لوقف التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وأشار إلى أن مصر تواصل مساعيها الدبلوماسية للنأي بلبنان عن تفاقم حدة التصعيد، لافتا إلى دعم القاهرة للجهود الدولية كافة للتوصل إلى تهدئة في جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأكد عبد العاطي أهمية قيام الجانب الإسرائيلي بإظهار الجدية المطلوبة للتوصل إلى التهدئة في الجنوب اللبناني، موضحا أن مواقف مصر الثابتة من خلال اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية أكدت دعم لبنان حكومة وقيادة وشعبًا.

وبشأن الأوضاع في غزة، أكد عبد العاطي أن الحرب في القطاع تؤدي إلى زيادة مخاطر التصعيد وامتداد الصراع إلى ما هو أبعد من ذلك، لافتًا إلى أن تل أبيب تشن حربًا شعواء على الفلسطينيين.

وأكد أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد بالمنطقة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات، لافتًا إلى أن مصر تواصل جهودها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة.

كما أكد استمرار مصر في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لأداء مهامها الإنسانية التي لا بديل عنها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوكالة يمثل حفاظًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، طالب وزير الخارجية اللبناني بضرورة تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط يقوض الجهود التي تستهدف الاستقرار، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى لتهدئة التصعيد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذّر وزير الخارجية اللبناني من خطورة تمادي إسرائيل في سياستها التهجيرية ومحاولة ضرب وكالة أونروا، مؤكدًا أن بلاده تؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن القاهرة ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة، موجها الشكر إلى مصر حكومة وشعبًا على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة.

وذكر الوزير اللبناني أن الجهود المصرية تستهدف دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه، مثمنًا الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني.