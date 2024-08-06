تيم وولتز... من أستاذ جغرافيا وحاكم غير تقليدي إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

(أ.ف.ب)

تيم وولتز، أستاذ سابق وحاكم ولاية مينيسوتا، اختارته كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية كشريك لها في الانتخابات الرئاسية مرشحا لمنصب نائب الرئيس في السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الثلاثاء، فمن هو تيم وولتز ولماذا اختارته هاريس؟

أعلنت كاميلا هاريس، المرشحة الديمقراطية، الثلاثاء أن تيم وولتز حاكم مينيسوتا، سيكون نائبا لها في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، ويملك هذا الأستاذ السابق الذي أصبح حاكما سيرة مهنية غير نمطية.

لا يحظى وولتز بشهرة خارج حدود ولايته مينيسوتا، لكن هذا الستيني برز في الأسابيع الأخيرة من خلال انتقاداته المتكررة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب وأعضاء فريقه الذين وصفهم "بالرجال الغريبي الأطوار".

وسيتيح تيم وولتز لهاريس جذب قاعدة ناخبة أوسع نطاقا من تلك التي تميل للتصويت لها أساسا كما سيساعدها على التعويض عن بعض نقاط ضعفها.

وأثناء تجمع انتخابي صرح هذا الرجل الودود "إننا لا نخشى من الرجال الغريبي الأطوار"، مضيفا "ثقوا في تجربتي كمعلم، المتنمرون لا يملكون أي نفوذ".

قضى هذا المتحدر من نبراسكا سنوات عديدة في عالم التدريس، ولا سيما لمادة الجغرافيا ومدربا لكرة القدم الأمريكية.

كما أنه قام بالتدريس لبضعة أشهر في الصين، مباشرة بعد أحداث القمع الدامي في ساحة تيانينمين في ربيع عام 1989.

بعد سنوات، صرح أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي الذي كان عضوا فيه لمدة 12 عاما "حقيقة أن أكون في مدرسة ثانوية صينية في هذه اللحظة الحاسمة بدت لي حقا أمرا جوهريا".

عندما سرت التكهنات الأولى حول تعيينه نائبا لكاميلا هاريس، تساءل بعض مستخدمي الإنترنت عما إذا كان الثنائي في العمر نفسه، وأرفقوا رسائلهم بصورة تيم وولتز برأس أصلع.

ورد الحاكم على منصة "إكس" بحس فكاهي قائلا "كنت مشرفا على مقصف لمدة 20 عاما.. لا يمكنك القيام بهذه المهمة بدون أن تشد شعرك".

جورج فلويد

وصار تيم وولتز حاكما لمينيسوتا، في يناير 2019، وهي ولاية تقع في منطقة البحيرات العظمى، على الحدود مع كندا.

وبعد مرور نحو عام، اضطر إلى إدارة أزمتين رئيسيتين: جائحة كوفيد-19 ووفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

وارتفعت حدة التوتر في مينيابوليس، أكبر مدينة في الولاية، لتشكل انطلاق موجة كبيرة من المظاهرات المناهضة للعنصرية والتي شهدتها الولايات المتحدة لعدة أشهر.

ويتهم الجمهوريون الحاكم بالتساهل الشديد في مكافحة الجريمة، بينما يشيد الديمقراطيون في المقابل، بسجله في حماية الحق في الإجهاض.

وبعد أن أصدرت المحكمة العليا في يونيو 2022، قرارا بإلغاء الحماية الدستورية للإجهاض، التزم تيم وولتز بجعل ولايته ملاذا للنساء الراغبات بالإجهاض.

ثم انتقلت عيادة تقع في ولاية داكوتا الشمالية المجاورة، والتي كانت أكثر قمعية، إلى الجانب الآخر من الحدود.

وفي مارس 2024، شارك في أول زيارة إلى عيادة تقدم خدمات الإجهاض، قامت بها نائبة الرئيس كاميلا هاريس التي يأمل الآن في الوصول معها إلى البيت الأبيض.