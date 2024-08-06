جالانت: سوف ننتصر في هذه المعركة والأمريكيون جاهزون لمساعدتنا ودعمنا

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يحسن من جاهزيته على المستويين الدفاعي والهجومي، مؤكدا "سوف ننتصر في هذه المعركة".

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف ينتصر في هذه المعركة والأمريكيون جاهزون لمساعدته ودعمه.

وأكد جالانت أن الغارة التي تم تنفيذها على ميناء الحديدة في اليمن كانت ناجحة للغاية، لافتا إلى أن عمليات قصف الحديدة واغتيال كل من القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف "لم تؤكد الحركة استشهاده"، والقائد بحزب الله فؤاد شكر كانت مشرفة وجديرة بالإشادة.

وشدد جالانت على ضرورة مواصلة الاستعداد، موضحا أن الأمور قد تتطور خلال وقت وجيز.