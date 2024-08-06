جيش الاحتلال: قصفنا مخزن سلاح ومبنى عسكريًا لحزب الله جنوبي لبنان

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، قصف مخزن سلاح ومبنى عسكريا لحزب الله في كفر كلا بعد رصد دخول عناصر من الحزب إليهما.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة بلبنان أطلقت منها صواريخ اليوم تجاه مسغاف عام أثناء وجود عناصر لحزب الله فيها.

وأوضح هاجاري، أن جيش الاحتلال قصف مبان عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب ومنصة إطلاق صواريخ في أبو شيش، لافتا إلى أن "رصدنا إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مناطق شمال الجولان وإصبع الجليل واعترضنا عددا منها".