الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية بقيمة 4.2 مليار يورو لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

وقعت دول الاتحاد الأوروبي على أول دفعة من المساعدات الربع سنوية من صندوق دعم أوكرانيا الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو (55 مليار دولار) اليوم الثلاثاء.

وسيتم توجيه هذه الدفعة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليار يورو لتمويل عمل الدولة في ظل قتال أوكرانيا لهزيمة الغزو الروسي الشامل ولدعم الاستقرار الاقتصادي للدولة التي مزقتها الحرب.

وتغلب الاتحاد الأوروبي على المعارضة القوية من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت سابق من العام الجاري لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا من ميزانية التكتل حتى عام 2027.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على مناقشة عمل صندوق دعم أوكرانيا كل عام حتى 2027.

وبهذه الدفعة الجديدة البالغة 4.2 مليار يور، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم 12 مليار يورو لأوكرانيا من صندوق الدعم.

ويتعين على أوكرانيا أن تلبي شروطا تم الاتفاق عليها مسبقا لكي تستمر في الحصول على الدفعات الربع سنوية.