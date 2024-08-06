بسبب صواريخ حزب الله.. اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وأشارت القناة 13 العبرية، إلى سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن اندلاع حريق في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ في المنطقة.

فيما قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف ثكنة "كيلع" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال بعد سقوط مسيرة على عكا.