عبد العاطي ونظيره الإيطالي يناقشان جهود احتواء التصعيد الإقليمي

وكالات

تلقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، ذكر أن عبد العاطي أعرب عن شكره لمبادرة نظيره الإيطالي بالاتصال للتهنئة بتوليه المنصب الجديد، مؤكداً على تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المناحي، لاسيما بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى مصر في مارس الماضي، حيث شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية على تعويل مصر على مواصلة إيطاليا دعمها لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يتصل بها من حزمة تمويلية.

ومن ناحية أخرى، تطرق الحديث إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المصرية لاحتواء التصعيد الإقليمي، حيث أحاط وزير الخارجية نظيره الإيطالي بالاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة، والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد، مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة، لما تسببه من زيادة حدة التوتر والاحتقان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال تناول التعاون المصري مع إيطاليا في دعم جهود تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنمية في إفريقيا، وكذا التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن تقدير بلاده للعلاقة القوية والخاصة التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وحرصه على الالتقاء بنظيره المصري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقد رحب عبد العاطي بالمقترح، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.