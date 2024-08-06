منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم إسرائيل بتعذيب سجناء فلسطينيين

تل أبيب - (د ب أ)

اتهمت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية إسرائيل بتعذيب السجناء الفلسطينيين بصورة ممنهجة في السجون.

ويضم تقرير صدر بعنوان "مرحبا بكم في الجحيم" اليوم الثلاثاء شهادات من 55 سجينا فلسطينيا سابقا أجرت معهم المنظمة مقابلات، ويصف بعضهم إساءة معاملة وعنف شديدين.

وأفاد التقرير باحتجاز ما يربو على 9600 فلسطيني مؤخرا في السجون الإسرائيلية، ولم يتم توجيه تهم رسمية لنحو نصفهم.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحقق حاليا في مزاعم بارتكاب جنود إسرائيليين انتهاكات جنسية جسيمة ضد فلسطيني في معتقل بقاعدة سدي تيمان العسكرية جنوبي إسرائيل.

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا وفاة 53 شخصا على الأقل في السجون الإسرائيلية.

وذكر التقرير: "توفر الشهادات التي تم تقديمها في هذا التقرير وصفا لكيفية تحول منشآت السجون الإسرائيلية إلى شبكة معسكرات تعذيب".

وأضاف التقرير:" إن مثل هذه الأماكن، التي يُحكم فيها على كل سجين عمدا بألم ومعاناة شديدين وقاسيين، تعمل كمعسكرات تعذيب بحكم الأمر الواقع".

وكتبت منظمة بتسليم: "إن الانتهاكات التي تم وصفها باستمرار في شهادات عشرات الأفراد الذين تم احتجازهم في منشآت مختلفة كانت منهجية للغاية، بحيث لا يدع الأمر مجالا للشك في وجود سياسة معلنة منظمة لهيئة السجون الإسرائيلية".

وكتب معدو التقرير أن هذه السياسة تم تطبيقها بناء على أوامر وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بدعم كامل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في المزاعم، وقالت متحدثة باسم هيئة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء يتم احتجازهم بما يتماشى مع القانون ويتم الحفاظ على حقوقهم الأساسية.