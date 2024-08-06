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BBC

نصر الله: تصلنا اتصالات من جهات وقحة للضغط علينا

06:56 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حسن نصر الله

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إنه لو كان مشروع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خوض حرب مع لبنان لخاضها فهو لا يحتاج إلى ذريعة.

وأكد نصر الله: اتخاذ إسرائيل قرار خوض حرب واسعة معقد وصعب واتخاذ مثل هذا القرار ليس سهلا، موضحا أن "وفود تأتي إلينا وتضغط وتصلنا اتصالات من جهات وقحة لم تدن ولم تستنكر الاعتداء على الضاحية".

وأضاف نصر الله: "ردنا آت إن شاء الله إما وحدنا أو في إطار رد جامع مع المحور".

وأشار نصر الله، إلى أن المجتمع الدولي يدعو حزب الله إلى ضبط النفس لكنه يسمح لنتنياهو بقتل النساء والأطفال الفلسطينيين دون إدانة، مؤكدا أن الحزب لم يذهب إلى التصعيد والإسرائيليون هم من اختاروا ذلك.

حسن نصر الله حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان
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